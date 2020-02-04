Навстречу новому формату международных отношений в области безопасности

В условиях сурового климата, ограниченности ресурсов и географической удаленности многих населенных пунктов в Арктике, международное сотрудничество в области спасения человеческих жизней приобретает особое значение.

Главным управлением МЧС России по Мурманской области, в рамках сотрудничества пожарных и спасательных служб Баренц-региона, запланировано проведение в 2020 году сразу нескольких мероприятий, направленных на обеспечение безопасности жителей региона и совместную борьбу с чрезвычайными ситуациями. Будут проведены как рабочие совещания представителей различных экстренных служб и органов власти России, Финляндии, Норвегии и Швеции по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории Баренц-региона, так и практические тренировки по ускоренному пересечению границы пожарно-спасательными подразделениями для оказания помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в приграничных районах. Регулярное проведение подобных тренировок и рабочих встреч позволяет обеспечить необходимый уровень взаимной координации и скорость реагирования в случае возникновения реальных чрезвычайных ситуаций.