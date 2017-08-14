Мурманская область. Арктика14.08.17 08:15
Найдено тело второго подростка, утонувшего под Кольским мостом в начале июня
Тело мурманчанина Андрея, который утонул около моста через Кольский залив, случайно нашли под Снежногорском рыбаки.
Как «Арктик-ТВ» сообщало, 8 июня на Кольском мосту трое подростков баловались с веревкой, которая была сброшена с поручней вниз. Один из ребят сорвался, второй сам прыгнул в воду, чтобы спасти товарища, они утонули. Третий мальчик остался на мосту, именно он и вызвал спасателей и полицию...
Поиски Андрея продолжались до сих пор. Во время этих работ при отливе на Кольского залива было обнаружено тело женщины, а тело подростка чудом не унесло в открытое море, сообщают очевидцы.
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Jollo
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омега
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