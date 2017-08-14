Найдено тело второго подростка, утонувшего под Кольским мостом в начале июня

Тело мурманчанина Андрея, который утонул около моста через Кольский залив, случайно нашли под Снежногорском рыбаки.

Как «Арктик-ТВ» сообщало, 8 июня на Кольском мосту трое подростков баловались с веревкой, которая была сброшена с поручней вниз. Один из ребят сорвался, второй сам прыгнул в воду, чтобы спасти товарища, они утонули. Третий мальчик остался на мосту, именно он и вызвал спасателей и полицию...

Поиски Андрея продолжались до сих пор. Во время этих работ при отливе на Кольского залива было обнаружено тело женщины, а тело подростка чудом не унесло в открытое море, сообщают очевидцы.