Найдёнышу нужен временный дом!

Фонд помощи животным «Путеводная звезда» обращается к землякам за помощью.

Вчера в Мурманске в районе улицы Свердлова, дом № 8 была найдена собака в ужасном состоянии. «Ветки в шести, глаза заплыли, - пишет Ксения Рязанцева на своей страничке в соцсети «ВКонтакте». – Со слов местных жителей можно сделать выводы, что животное сюда привезли какие-то люди и выкинули».

Активистка Фонда помощи животным повезла собачку на осмотр к ветеринару. Найдёнышу нужна стрижка, отмечает Ксения: «Всех, располагающих информацией о хозяевах, просьба позвонить по телефону 8-911-800-66-67, - обращается к землякам Ксения Рязанцева. - Сейчас везём в «Зооландию».

- Кто может взять эту бедолагу на передержку, отзовитесь, - просит Анна Туркина. - Хоть на сколько: на неделю, на две... Неважно. Нужен временный дом.