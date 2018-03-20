Сегодня специалисты управления Первомайского округа проверили состояние придомовых территорий во дворах по улице Шабалина.

За чистоту дворов отвечают управляющие компании. Они должны регулярно согласно графику работ вывозить снег, поддерживать в чистоте дворовую территорию, подъезды домов.

– Сегодня мы проверили работу управляющей компании, обслуживающей дома №№ 47 и 63 по улице Шабалина. Замечаний по содержанию не возникло: тротуары почищены, работает техника, дворники, – рассказал начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Первомайского административного округа Игорь Корявко. – С начала года на территории Первомайского округа проведены 22 проверки, составлено 259 актов. Пристальное внимание со стороны властей положительно сказывается на качестве работы, выполняемой управляющими компаниями.

Найти нарушения в работе УК – полдела. Куда сложнее добиться, чтобы они были устранены. Если управляющая организация не торопится браться за работу, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже в прокуратуру.