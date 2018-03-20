Найти нарушения в работе УК – полдела. Куда сложнее добиться, чтобы они были устранены
Сегодня специалисты управления Первомайского округа проверили состояние придомовых территорий во дворах по улице Шабалина.
За чистоту дворов отвечают управляющие компании. Они должны регулярно согласно графику работ вывозить снег, поддерживать в чистоте дворовую территорию, подъезды домов.
– Сегодня мы проверили работу управляющей компании, обслуживающей дома №№ 47 и 63 по улице Шабалина. Замечаний по содержанию не возникло: тротуары почищены, работает техника, дворники, – рассказал начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Первомайского административного округа Игорь Корявко. – С начала года на территории Первомайского округа проведены 22 проверки, составлено 259 актов. Пристальное внимание со стороны властей положительно сказывается на качестве работы, выполняемой управляющими компаниями.
Найти нарушения в работе УК – полдела. Куда сложнее добиться, чтобы они были устранены. Если управляющая организация не торопится браться за работу, горожане могут пожаловаться не только в управления округов, но и в государственную жилищную инспекцию и даже в прокуратуру.