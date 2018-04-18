Назначен новый главный судебный пристав Мурманской области

Региональное Управление Федеральной службы судебных приставов возглавил Александр Малюшкин.

Александр Малюшкин в 2003 году был принят в службу судебных приставов Управления Минюста России по Ивановской области.



Проходил службу в должностях: судебного пристава-исполнителя, специалиста отделов аппарата Управления, начальника отдела – старшего судебного пристава, начальника отдела организации исполнительного производства, заместителя руководителя Управления – заместителя главного судебного пристава Ивановской области. С 2013 по 2018 г.г. руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Костромской области – главный судебный пристав Костромской области.



Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 17.04.2018 года назначен руководителем Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области – главным судебным приставом Мурманской области.