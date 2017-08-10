Мурманская область. Арктика10.08.17 07:10
Назначен прокурор г.Кандалакша
Приказом и.о. генерального прокурора Российской Федерации от 8.08.2017 в соответствии с ч.5 ст.129 Конституции Российской Федерации советник юстиции Лоскутов Владимир Петрович назначен на должность прокурора г.Кандалакша.
Лоскутов В.П. проходит службу в органах прокуратуры с 2002 года. В органах прокуратуры Мурманской области с января 2011 года. Занимал должности заместителя прокурора города Кировска, с 2013 года - прокурор Ловозерского района. Неоднократно поощрялся по службе.
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