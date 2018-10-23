Названы имена лауреатов премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» по итогам 2017 года

Постановлением главы региона Марины Ковтун утверждено решение конкурсной комиссии о присуждении премии Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» за 2017 год.

На торжественном мероприятии, которое по традиции состоится в декабре, премия будет вручена:

Дмитрию Ермолаеву – журналисту, поэту, прозаику, публицисту, краеведу, члену регионального отделения Союза писателей России за книгу «Мурманское кино»;

Марии Михайленко – художнику, члену Мурманского областного общественного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» за высокий уровень профессионального мастерства и личный вклад в развитие изобразительного искусства Мурманской области;

Галине Сыревич – преподавателю, руководителю детского хорового коллектива за подготовку хора к региональным и общероссийским мероприятиям, активное участие в концертных программах Мурманской областной филармонии для детской аудитории;

Ольге Цыпляковой – актрисе Драматического театра Северного флота, члену регионального отделения Союза театральных деятелей за роль Мамы в спектакле «Фантазии Фарятьева» по пьесе Л. Соколовой.

Премия Губернатора Мурманской области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» учреждена в целях сохранения и развития культуры региона, поддержки членов мурманских организаций творческих союзов Российской Федерации, а также творческих работников профессиональных организаций и учреждений искусства.