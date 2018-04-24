В Мурманске завершились региональные этапы конкурсов педагогического мастерства «Учитель года Мурманской области – 2018», «Воспитатель года Мурманской области – 2018», региональный конкурс «Педагогический триумф» в номинациях «Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Педагог-психолог», «Лучший педагог-библиотекарь Мурманской области».

В конкурсах приняли участие 63 педагога из 15 муниципальных образований Мурманской области. Средний возраст конкурсантов в этом году составил 36 лет. В финал вышли педагоги из 11 муниципалитетов. Самое большое количество финалистов представляли Мурманск – 5 человек, и Оленегорск – 3 человека.



В центре дополнительного образования «Лапландия» на торжественной церемонии закрытия названы имена лучших педагогов Мурманской области.



В конкурсе «Педагогический триумф» в номинации «Сердце отдаю детям» победителем стал Николай Павлов, педагог дополнительного образования Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».



В номинации «Воспитать человека» – Любовь Прокофьева, учитель истории и обществознания школы № 19 г. Заполярный.

В номинации «Педагог-психолог» – Дарья Ерофеева, педагог-психолог школы № 58 г. Мурманска.



В номинации «Лучший педагог-библиотекарь Мурманской области» – Анна Свиридова, заведующая библиотекой школы № 19 г. Кандалакши.



Победителем конкурса «Воспитатель года Мурманской области – 2018» названа Екатерина Гончар, воспитатель детского сада № 14 «Дубравушка» г. Оленегорска.



Победителем конкурса «Учитель года Мурманской области – 2018» стала учитель географии школы № 4 г. Оленегорска Ольга Иванова.



На конкурсе «Учитель года Мурманской области – 2018» помимо взрослого жюри работало детское жюри. Решение детского жюри совпало с решением финального жюри. Лучшими учителями, по мнению детей, стали Ольга Иванова – учитель географии школы № 4 г. Оленегорска, и Павел Басков – учитель английского языка школы № 5 г. Мурманска.



На церемонии закрытия всем участникам конкурсов вручены специальные подарки, учрежденные ОАО «Морская геологоразведочная экспедиция», Мурманским филиалом ПАО «Ростелеком», ПАО «Мурманский морской торговый порт», региональным операционным офисом «Мурманский» Банка ВТБ (ПАО), отделением по Мурманской области Северо-западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, Мурманским отделением ПАО «Сбербанк России», корпорацией «Российский учебник», Мурманским арктическим государственным университетом, Мурманской областной организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ, Институтом развития образования Мурманской области, центром дополнительного образования «Лапландия», Мурманским педагогическим колледжем.



Победители региональных конкурсов будут представлять Мурманскую область на всероссийских этапах.