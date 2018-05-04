Названы имена лучших работников учреждений социальной защиты населения Мурманской области

В региональном министерстве социального развития подвели итоги регионального конкурса на звание «Лучший работник учреждения социальной защиты населения Мурманской области». В этом году участие в конкурсе приняли 35 сотрудников государственных областных учреждений социального обслуживания и центров социальной поддержки населения. По итогам заключительного этапа определены победители и лауреаты конкурса.



В номинации «Лучший работник учреждения социальной поддержки населения»

Еремина Надежда Александровна, специалист государственного областного казенного учреждения «Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения» (2 место)

Ганьшина Юлия Александровна, специалист государственного областного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения по Кольскому району» (2 место)

Нагорная Елизавета Владимировна, специалист государственного областного казенного учреждения «Апатитский межрайонный центр социальной поддержки населения» (3 место)



В номинации «Лучший социальный работник, специалист по социальной работе учреждения социального обслуживания»

Воронина Ольга Владимировна, социальный работник государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Полярнозоринский комплексный центр социального обслуживания населения» (1 место)

Кашалупа Маргарита Владимировна, социальный работник государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Кольский комплексный центр социального обслуживания населения» (2 место)

Тарасевич Ирина Александровна, специалист по социальной работе государственного областного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Мурманский центр социальной помощи семье и детям» (3 место)



Специальная премия «За творчество в работе»

Сайкина Наталья Григорьевна, специалист по комплексной реабилитации государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения» (1 место)

Кононова Ольга Игоревна, психолог государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения» (2 место)

Аксенова Анна Феодосьевна, специалист по социальной работе государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Кольский комплексный центр социального обслуживания населения» (3 место)

Тхор Наталья Ниязовна, педагог-психолог государственного областного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Социальный приют для детей и подростков «Берегиня» Кольского района» (3 место)



Специальная премия «Лучший молодой специалист социальной службы»

Пашков Денис Владимирович, специалист по социальной работе государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения» (1 место)

Чернусский Константин Григорьевич, специалист по социальной работе государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Кольский комплексный центр социального обслуживания населения» (1 место)

Бреславская Ирина Анатольевна, специалист государственного областного казенного учреждения «Кандалакшский межрайонный центр социальной поддержки населения» (2 место)



В номинации «Лучший заведующий отделением учреждения социального обслуживания»

Конищева Ирина Сергеевна, заведующая отделением дневного пребывания молодых инвалидов государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Мончегорский комплексный центр социального обслуживания населения» (1 место)

Савченко Ольга Васильевна, заведующая отделением молодых инвалидов государственного областного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Мончегорский дом-интернат для умственно отсталых детей» (2 место)

Зарубина Марина Валерьевна, заведующая реабилитационным отделением для инвалидов и граждан пожилого возраста с реабилитационной группой для молодых инвалидов государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения» (3 место)



В номинации «Лучшая санитарка, медицинская сестра учреждения социального обслуживания»

Зубкова Наталья Вячеславовна, санитарка (мойщица) государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Апатитский комплексный центр социального обслуживания населения» (1 место)

Капуста Ольга Валерьевна, медицинская сестра государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Оленегорский комплексный центр социального обслуживания населения» (3 место)



Победители регионального конкурса будут поощрены единовременными денежными премиями в размере 40 тыс. рублей за I место, 25 и 15 тыс. рублей за II и III места соответственно. Награждение состоится в канун Дня социального работника.