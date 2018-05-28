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Мурманская область. Арктика28.05.18 11:02

Не балуйтесь, мужики, с патронами!

Сотрудникам полиции  Оленегорска стало известно о том, что у местного жителя 1972 года рождения по месту жительства незаконно хранятся боеприпасы. В ходе проведения специальных мероприятий в квартире по улице Парковая оперативники изъяли 88 патронов калибра 7,62х39 мм. Экспертом установлено, что патроны предназначены для стрельбы из нарезного автоматического охотничьего оружия типа карабина СКС.

Подозреваемый пояснил сотрудникам полиции, что увлекается охотой, в связи с чем имел в личном пользовании оружие ИЖ-12, позднее приобрёл охотничий карабин СКС. Хранил оружие согласно требованиям законодательства об обороте оружия.

В 2017 году в ходе конфликта с сожительницей мужчина высказал в её адрес угрозы убийством, при этом демонстрируя оружие. В тот же день сотрудниками полиции ружья у него были изъяты, которые впоследствии, после осуждения за угрозы убийством, оленегорцу вернули. Однако в конце 2017 года лицензия на оружие у него была аннулирована. Выполняя требования стражей правопорядка, мужчина сдал оба ружья, а патроны нет, «забыл».

Как сообщает пресс-служба УМВД России Мурманской области, по факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Боеприпасы у охотника изъяты.

 

 

 

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