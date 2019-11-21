Мурманская область. Арктика21.11.19 09:15
Не более 20 минут - в связи с производством взрывных работ перекроют дорогу
22 ноября с 12.00 до 17.00 на территории объекта «Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений» (ВС-2) в связи с производством взрывных работ планируется кратковременное (не более 20 минут) перекрытие движения автотранспорта на участке автодороги Мишуково–Снежногорск (км 12+400 – км 15+000).
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