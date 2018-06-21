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Мурманская область. Арктика21.06.18 09:00

Не доделав пенсионную реформу, Минтруд берётся за универсализацию определения прожиточного минимума пенсионера

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с инициативой изменить порядок определения прожиточного минимума пенсионера (ПМП) на ближайший финансовый год, чтобы исключить необоснованное занижение или завышение показателя в регионах. От показателя зависит размер обязательных доплат малоимущим пенсионерам.

Как сообщает «РБК», уведомление о разработке соответствующего проекта ведомство разместило 19 июня на портале раскрытия нормативно-правовых актов. Минтруд подчеркивает, что изменение в порядке определения величины ПМП не приведёт к снижению доходов пенсионеров.

Социальная доплата к пенсии выплачивается всем неработающим пенсионерам, доходы которых ниже ПМП в регионе проживания. Но саму доплату, доводящую доход пенсионера до минимально необходимого, проводят либо региональные власти, либо Пенсионный фонд России в зависимости от соотношения регионального и общероссийского ПМП.

Ежегодно ПМП устанавливается властями каждого региона в конце года на следующий год при формировании бюджета. Показатель действует исключительно для определения размера доплаты к пенсии. Однако с расчётами существуют проблемы, подчеркивают в Минтруде. В частности, не установлено, какие потребительские цены должны применяться при определении данной величины. Так как единой обязательной методики расчёта показателя не существует, некоторые регионы подходят к этому вопросу произвольно.

Анализ действующей практики установления прожиточного минимума пенсионера показал, «что в ряде регионов данная величина необоснованно занижена или завышена», подчеркивает Минтруд. Так, в 14 субъектах показатель, установленный на 2017 год, оказался меньше фактической величины ПМП. А в 71 регионе он, наоборот, был больше.

Ведомство предлагает закрепить на законодательном уровне «единые подходы» к определению величины ПМП в регионах в целях установления соцдоплаты.  Минтруд считает необходимым устанавливать ежегодный прожиточный минимум пенсионера как в целом по России, так и в регионах «в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года». Поскольку поправки в законодательство планируется ввести в октябре 2018 года, на 2019 год ПМП в регионах с целью доплат пенсионерам будет установлен в размере фактического ПМП за второй квартал 2018 года.

Изменение порядка установления величины прожиточного минимума пенсионера «ни в коем случае» не приведёт к снижению доходов пенсионеров, подчеркнули в Минтруде. Но хотя пенсионерам гарантируется неухудшение материального положения относительно предыдущего года, их положение относительно того, каким бы оно могло быть при сохранении действующей практики определения ПМП в регионах, всё-таки может ухудшиться, пишет «РБК». В то же время в тех регионах, где сейчас ПМП сильно занижается, малоимущие пенсионеры, напротив, получат выгоду от изменения.

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