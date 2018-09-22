Не допустить «потери человека», снизить уровень оттока населения и качественно повысить уровень человеческого капитала - большой педагогический совет директоров школ Кировска

И.о.главы администрации Кировска Юрий Кузин принял участие в большом педагогическом совете директоров городских школ. Заседанию предшествовали поездки по учебным заведениям в течение трёх дней.

«Я начал свое знакомство с городом с проверки системы готовности к зимним уборкам, встречам с управляющими компаниями и объезда учреждений образования. Мне важно накануне формирования бюджета иметь собственное представление, в каком состоянии находятся здания, сооружения, как происходит учебный процесс», — объяснил Юрий Кузин.

В разговоре с директорами школ Кировска он коснулся основных проблем и перспектив сферы образования. Юрий Кузин напомнил, что в Кировске ведётся работа над Стратегией развития города до 2030 года и сфера образования занимает в ней значимое место.

«Образование я считаю важнейшей сферой без всякого преувеличения, потому что образование развивает индивидуальный потенциал территории. Он формируется за счёт тех людей, которые выросли и получили образование на этой территории. Именно поэтому ваша сфера должна стать основной точкой применения сил», — сказал и.о. главы администрации.

Участники педсовета согласились с тем, что пристальное внимание к сфере образование поможет городу не допустить «потери человека», снизить уровень оттока населения и качественно повысить уровень человеческого капитала территории.

Руководители учебных заведений отметили, что педагогический совет совместно с руководителем администрации прошёл продуктивно и приняли решение повторять встречи в подобном формате каждый квартал.