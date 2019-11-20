Не клюёт! Рыбаки Северного бассейна снизили добычу водных биоресурсов

Согласно данным системы мониторинга Росрыболовства, к 20 ноября общий объём добычи водных биоресурсов российскими пользователями составил около 4,5 млн тонн, что на 2% ниже уровня прошлого года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна добыли 464,94 тысячи тонн, что на 15,9% меньше уровня прошлого года. На промысле трески освоено около 301,7 тысячи тонн - на 24,8 тысячи тонн меньше показателя 2018 года. Освоение пикши снизилось на 15 тысяч тонн – до 68,5 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российский рыбопромысловый флот добыл 300 тысяч тонн, что на 19,4% меньше уровня прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки нарастили вылов на 27,5% - до 322,5 тысячи тонн.