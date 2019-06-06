Не могу сказать, что мы победили все проблемы, но сделано очень много - Владимир Евменьков

Вчера глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков доложил врио губернатора об исполнении поручений, данных по итогам встречи главы региона с жителями флотской столицы 29 марта. Как сообщил Владимир Евменьков, по итогам встречи было сформулировано пять поручений, одно из которых уже выполнено – в вечернее время в посёлок Сафоново осуществляются дополнительные автобусные рейсы из Мурманска и Североморска. До начала учебного года на пешеходном переходе возле школы № 10 Североморска появится светофор с кнопкой «по требованию». В доме 27 по ул. Сафонова управляющая компания по решению суда должна оборудовать пожарную сигнализацию не позднее 16 октября.

Администрация ЗАТО держит вопрос на контроле. Также начнёт решаться застарелая проблема с устройством освещенного автоподъезда к посёлку Сафоново. Этим летом установят и подключат 10 опор освещения, ещё 24 смонтируют в следующем году.

По информации Владимира Евменькова, в течение мая в результате мероприятий по уборке территорий вывезено более 130 машин песка и мусора.

«Не могу сказать, что мы победили все проблемы, но сделано очень много и эту работу мы не намерены прекращать», – отметил глава Североморска.

Участники встречи обсудили вопросы участия ЗАТО г. Североморск в реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также ряд актуальных вопросов развития этого закрытого муниципального образования.