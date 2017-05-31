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Мурманская область. Арктика31.05.17 09:01

Не надо превращать контейнерные площадки в мусорные свалки - во флотской столице реагируют на жалобы горожан

30 мая состоялся традиционный объезд флотской столицы главой ЗАТО г.Североморск Александром Абрамовым. В нём приняли участие первый заместитель главы администрации Ирина Долгушина, заместитель главы администрации Андрей Сахаров, руководитель Городского центра ЖКХ Игорь Козинский и генеральный директор управляющей компании «Североморскжилкомхоз» Тамара Шубина. 

Александр Абрамов сразу обозначил объекты проверок. 23 мая состоялась его встреча с активными пользователями социальных сетей, в ходе которой были высказаны просьбы жителей решить ряд возникших проблем в сфере ЖКХ. Среди них была и жалоба на ямы в асфальтовом покрытии на придомовой территории у дома № 5 по улице Сивко.

К чести руководства ООО «СЖКХ» оно оперативно отреагировало на требование Александра Абрамова заделать образовавшиеся ямы. Ямы временно засыпаны асфальтовой крошкой, а в летний период эти участки будут заасфальтированы.

К главе ЗАТО обратилась мама ребёнка-инвалида с просьбой установить на ступеньках подъезда дома № 8а по улице Северная Застава металлические полозья, чтобы можно было удобной вывозить коляску. И это пожелание было выполнено. Не остался без внимания и посёлок Сафоново-1. Отсюда поступила не просто жалоба, а фотография контейнерной площадки, заваленной бытовым и строительным мусором.

На вопрос Александра Абрамова почему сложилась такая ситуация, что к нему обращаются по поводу несвоевременного вывоза мусора, Тамара Шубина ответила, что был сбой в работе техники.

- Давайте мы не будем возвращаться к временам, когда мы ездили по контейнерным площадкам, контролируя вывоз мусора. Не надо превращать контейнерные площадки в мусорные свалки. К вечеру все должно быть убрано, - сказал Александр Абрамов и поставил задачу работникам комитета по развитию городского хозяйства проверить вывоз мусора и уборку прилегающей территории.

Встал вопрос и по поводу вывоза брошенного и разукомплектованного грузового автомобиля. В четверг, 25 мая,  этот вопрос будет решаться на комиссии.

По завершению объезда, Александр Абрамов обратился к Тамаре Шубиной с предложением вывесить на стенах каждого дома паспорта, на которых должна содержаться информация о самом доме, об управляющей компании, указанием телефонов аварийных служб и руководства Управляющей компании, мастера участка, периодичность технического обслуживания, наличие приборов учета. Понятно, что это дело не одного дня, но жильцы должны иметь исчерпывающую информацию, - сказал глава ЗАТО. 

 

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