Не оставляйте машины на улице Воровского!

В Мурманске в связи с проведением общегородского инструктажа комплексных сил полиции Мурманского гарнизона с 00.00 до 17 часов 29 июня планируется перекрыть движение всех видов транспорта по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской.

Кроме того, на этом участке планируется запретить парковку и стоянку автотранспортных средств за исключением транспорта УМВД России по городу Мурманску.

При необходимости будет осуществлено перемещение транспортных средств.