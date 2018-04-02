Не оставят в беде

В Мурманске состоялось очередное заседание общественного наблюдательного Совета акции «Помоги спасти жизнь ребёнка». На нём были рассмотрены два заявления с просьбой о финансовой поддержке.

По итогам заседания было принято решение одному юному пациенту выделить денежные средства для прохождения лечения, а второму юному мурманчанину окажут помощь в рамках программы обязательного медицинского страхования.

– В состав комиссии входят депутаты городского совета, руководители медицинских организаций, общественные деятели, – рассказала председатель комитета по охране здоровья администрации города Мурманска Людмила Кошелева. – По каждому разбираемому случаю выносится максимально взвешенное решение, приоритет отдается оказанию медицинской помощи в родном городе.

Акция «Помоги спасти жизнь ребёнка» — многолетний городской проект, объединяющий мурманчан в стремлении помочь детям, лечение которых требует больших финансовых затрат. Проект стартовал в декабре 2012 года. В нем принимают участие организации и предприятия заполярной столицы, все неравнодушные горожане.

На сегодняшний день помощь получили более 160 маленьких северян. За время существования акции на лечение детей удалось собрать более 13 миллионов рублей.

Для сбора средств в общественных местах города (поликлиниках, почтовых отделениях, аптеках, магазинах) установлены пластиковые прозрачные боксы – так называемые «Добрые сердца».

Всю информацию о движении денежных средств можно найти на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Полезная информация». Ежемесячный отчёт публикуется в газете «Вечерний Мурманск».