«Не плачем, не деремся, а играем и смеемся» - отмечаем День защиты детей

1 июня, в Международный День защиты детей, в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась игровая программа «Не плачем, не деремся, а играем и смеёмся». Участники проявили смекалку, ловкость, меткость и сноровку, участвуя в различных занимательных и интеллектуальных играх, эстафетах и конкурсах.

Ребята прыгали на одной ноге, скакали на скакалке, на мячах и на лошадке, соревновались на «шпагах», ходили гуськом, прыгали с обручем. Юные математики решали весёлые задачи от Григория Остера. Дети и взрослые с удовольствием соревновались на звание лучшего танцора, повторяя движения за инструктором.

Все участники успешно выполнили задания, каждый получил сладкий приз.