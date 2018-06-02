Мурманская область. Арктика02.06.18 07:20
«Не плачем, не деремся, а играем и смеемся» - отмечаем День защиты детей
1 июня, в Международный День защиты детей, в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялась игровая программа «Не плачем, не деремся, а играем и смеёмся». Участники проявили смекалку, ловкость, меткость и сноровку, участвуя в различных занимательных и интеллектуальных играх, эстафетах и конкурсах.
Ребята прыгали на одной ноге, скакали на скакалке, на мячах и на лошадке, соревновались на «шпагах», ходили гуськом, прыгали с обручем. Юные математики решали весёлые задачи от Григория Остера. Дети и взрослые с удовольствием соревновались на звание лучшего танцора, повторяя движения за инструктором.
Все участники успешно выполнили задания, каждый получил сладкий приз.
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