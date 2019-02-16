Не «плывёт» рыба в рыбный порт Мурманска

Первый месяц 2019 года оказался рекордно плохим по объёмам доставки рыбы в Мурманский морской рыбный порт. В январе услугами портовиков воспользовались только 27 судов. Грузооборот рыбопродукции составил всего 5,5 тысячи тонн, это почти на 48 процентов ниже уровня прошлогоднего января. Причём львиная доля – отгрузка морепродуктов с холодильников на уходящие за рубеж транспорта, то есть на экспорт. А непосредственно морской грузооборот еле достиг отметки в полторы тысячи тонн. Это, по сути, объемы одного дня работы порта при нормальной загруженности, сообщает пресс-служба ММРП.

- К такому результату привело несколько факторов, - считает главный диспетчер Мурманского морского рыбного порта Виталий Клименков. – Во-первых, многие траулеры не ушли в море из-за отсутствия на борту спутниковой системы «Гонец». Во-вторых, неудачной оказалась промысловая обстановка в Баренцевом море, в первую очередь, из-за зимних штормов. В-третьих, некоторые затянули с оформлением разрешения на промысел или выход в море. В-четвертых, многие рыбопромысловики предпочитают теперь выгружаться на западном берегу залива, а потом уже доставлять рыбу фурами на холодильники порта.

Впрочем, играет свою роль и сохраняющаяся ориентированность заполярных рыбаков на внешний рынок. Так, в 2018 году экспорт с холодильников порта составил 48220 тонн рыбы, ещё 61600 тонн пришлись на долю транзитного экспорта, то есть, судно заходило в Мурманск только ради таможенного оформления, без выгрузки. Статистика января только подтверждает эту тенденцию. Ведь за первый месяц текущего года рыбаки Северного бассейна добыли 25,2 тысячи тонн рыбы. Это, конечно, на 18% меньше показателей на отчётную дату 2018 года, но куда больше доставленного в Мурманск (даже с учётом всех пунктов выгрузки в Кольском заливе). Похоже, постановление правительства РФ № 974, которое обязывает рыбаков с 1 января доставлять всю рыбу, пойманную в Баренцевом море (даже за пределами нашей экономической зоны), в российские порты, просто не работает…