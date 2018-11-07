Не позднее 3 декабря северянам необходимо уплатить налоги: транспортный, на имущество физических лиц и земельный

Приближается срок уплаты имущественных налогов за 2017 год – не позднее 3 декабря северянам необходимо уплатить транспортный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог. До указанной даты также следует уплатить налог на доходы физических лиц, который ранее не был удержан налоговыми агентами.

Как отмечают налоговики Кольского края, в текущем году в отношении почти 500 жителей региона, допустивших образование налоговой задолженности, было приостановлено право на выезд за границу. В ходе совместных рейдов судебных приставов и специалистов налоговых органов региона изъято и передано на реализацию имущество должников на сумму более 4,5 млн рублей. Кроме этого, наложен арест на 113 транспортных средств.

«Механизмы принудительного взыскания налоговой задолженности существенно увеличивают расходы должника», - подчеркивает начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Мурманской области В. Ромахова. – Налогоплательщику помимо самого налога и начисленных за время просрочки пеней придётся дополнительно заплатить государственную пошлину и исполнительский сбор Федеральной службы судебных приставов, который составляет 7% от суммы взыскиваемого долга, но не менее 1 тысячи рублей».

В результате мер принудительного взыскания задолженности в 2018 году в бюджет поступило почти 300 млн рублей налогов и сборов.

Проверить наличие или отсутствие задолженности по налогам северяне могут лично, обратившись в налоговую инспекцию по месту учёта, с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», через Единый портал госуслуг или в «Банке исполнительных производств», если задолженность уже передана на исполнение судебным приставам. Электронные сервисы также позволяют осуществить онлайн-оплату задолженности.