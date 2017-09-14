Мурманская область. Арктика14.09.17 17:16
Не прошло и полдня - в инфекционное отделение Мурманской детской больницы начало поступать тепло
Как сообщает региональное отделение ОНФ, благодаря оперативному вмешательству сотрудников прокуратуры Ленинского округа г.Мурманска, лично прокурора Владимира Новицкого и министра здравоохранения области Валерия Перетрухина, в течение нескольких часов была решена проблема отсутствия отопления в инфекционном отделении Мурманской детской больницы. В медучреждение начало поступать тепло.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовал: 601 человек
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Последние комментарии
Константин Петрович
14.09.17 14:44
А говорили, что учреждения здравоохранения стали подключать с 1 сентября. А сейчас на дворе уже 14 число. Где-то опять дядя Вася - сантехник выпил и не проспался до сих пор?
Антонина Петровна
14.09.17 14:18
Стыдоба, это облезлое здание говорит о том, какая у нас медицина и отношение властей к детям. Позор!
андрейчук
13.09.17 14:24
летчик-ас ПЕТЕЛИН. Этапы БОЛЬШОГО ПУТИ - развалил лётный отряд в Кирове, развалил службу ГСМ в Кирове, развалил мурманское авиапредприятие, развалил авиакомпанию "Арктика". ЛЕТАЙТЕ С ПЕТЕЛИНЫМ!!!
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