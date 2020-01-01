Не проспи! В январе стартует декларационная кампания

Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что c 1 января 2020 года стартует декларационная кампания, в ходе которой граждане обязаны отчитаться о полученных в 2019 году доходах.

Представить налоговую декларацию в срок не позднее 30 апреля обязаны: граждане, получившие доход от продажи имущества; граждане, получившие доходы от сдачи в аренду имущества и от сдачи в наем нежилых и нежилых помещений; граждане, получившие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами азартных игр; граждане, получившие доход в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации; индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить и отправить декларацию через сервис в электронном виде в режиме онлайн.

Налогоплательщики, желающие получить, налоговые вычеты, в связи с приобретением жилья, лечением, обучением сроком 30 апреля не ограничиваются и имеют право подать декларации в течение всего года.