Не скучаем – активно отдыхаем!

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информирует о работе наиболее популярных объектов показа в праздничные дни.

ЭТЦ «Снежная деревня» (г.Кировск, дорога на санаторий «Тирвас»): 1 января - с 13.00 до 21.00, в другие дни - с 11.00 до 21.00. Цены: от 200 до 600 рублей. Тел. 8-921-510-00-06.

Мурманская страусиная ферма (п.Молочный, ул. Строителей, 32): 1 января - 12.00 до 17.00, ежедневно – с 9.00 до 19.00. Выходной – понедельник. Цены: от 250 до 390 рублей. Тел. 8-951-297-00-47.

Саамская деревня «Сам сыйт» (Ловозерский район): от Мурманска до Саамской деревни ровно 100 км по автодороге, от Оленегорска — 38 км . 1 января - 10.30 и 14.00, ежедневно три заезда - в 10.30; 14.00; 17.30. Цены: от 1000 до 2000 рублей. Тел. 8-921-169-62-99.

Ледокол-музей «Ленин»: г. Мурманск, пирс у Мурманского морского вокзала. 1 и 7 января - с 12.00 до 17.00, ежедневно - с 9.00 до 18.00. Цены: от 50 до 150 рублей. Тел. 8-911-345-67-77.

Хаски-парк «Лесная Елань»: Ловозерский район, 14 км от села Ловозеро или 165 км от Мурманска. Время работы: - пн-пт. - с 10.00 до 19.00, сб. - с 12.00 до 16.00, вс. – выходной. Цены: от 1500 рублей. Тел.: (8152) 68-88-36; 8-921-708-78-17.

Хаски-парк «Улыбка Аляски»: 5-й км автодороги Мурманск-Аэропорт. 1 января – выходной, в остальные дни - по предварительной записи. Цены: от 1700 до 2500 рублей. Тел. (8152) 20-58-08.

Лапландский заповедник, резиденция Деда Мороза: г. Мончегорск, пер. Зелёный, 8. Со 2 января экскурсии проводятся по предварительной записи. Заказ экскурсии на сайте. Тел. (81536) 5-95-02.

Интерактивная развлекательная программа «В гости к Деду Морозу»: 1201-й километр трассы Р 21 «С-Петербург - Мурманск», берег озера Нижняя Пиренга на границе Лапландского заповедника. С 16 до 30 января приём школьных групп, ежедневно – 10.00, 13.00, 16.00. Цена: 950 рублей. Тел.: (81552) 70-20-62; 8-911-313-32-88.

Центр активных развлечений «Хибиниум»: 7 км от города Апатиты и в 27 км от Кировска. Ежедневно, по предварительной записи. Цена: от 1000 рублей. Тел.: 8-921-289-08-14; 8-911-342-06-08.

Центр отдыха и туризма «Огни Мурманска»: г.Мурманск, ул. Огни Мурманска, 1. 1 января – выходной, 2-8 января - с 10.00 до 20.00. Тел. (8152) 55-40-06.

База отдыха «Экостровская»: г.Апатиты, улица Ленина, 4. Ежедневно, по предварительной записи. Катание на хаски - 1000 руб. с человека(20-30 мин.,4- 5 км ); группа от 4-х человек - по 500 руб. Прокат снегохода - от 2500-7000/чел. (в зависимости от тура) от 2-10 человек. Тел. 8-953-300-04-43.

База отдыха «Сосновая горка»: г.Апатиты, озеро Имандра. Время работы: по предварительной записи. В программе: весёлые хороводы вокруг ёлки, игры, конкурсы, катание с горок на санках, ледянках, снегоходах, а также встреча с Зимушкой-Зимой, Снегурочкой и, конечно же, с Дедом Морозом.

Время действия – январь-февраль, продолжительность – 2 часа 30 мин. Тел.: 8-953-304-62-43; 8-902-134-94-46.

Контактный мини-зоопарк «Пегас»: г.Апатиты, ул. Геофизическая, 4а. Ежедневно - с 11.00 до 19.00, по предварительной записи. Тел. 8-921-155-84-19.

Конный клуб «Эль-Джун»: г.Апатиты, посёлок Белореченский. Тел. 8-960-028-41-43.

Конный клуб «Фортуна»: г.Апатиты, ул. Трудовая, 12а. Ежедневно, со 2 января 2- с 12.00 до 20.00. Тел. 8-902-136-56-26.

Конно-спортивный клуб «Северная звезда»: г. Кола (ст. «Кола»), ул. Кривошеева, территория у дома № 14. 1 января – выходной. Ежедневно, со 2 января - с 13.00 до 17.00. Тел. 8-911-808-97-25.