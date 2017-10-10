Мурманская область. Арктика10.10.17 15:04
Евгений Викторович родился в 1953 году в Пензенской области. Вся его жизнь была тесно связана с Заполярьем. Он закончил мурманский пединститут по специальности «История».
Не стало заслуженного учителя Российской Федерации, депутата городского Совета Евгения Шовского
Ушел из жизни Евгений Викторович Шовский – депутат Совета депутатов города Мурманска. 9 октября на 65-м году жизни после продолжительной болезни его не стало.
Евгений Викторович родился в 1953 году в Пензенской области. Вся его жизнь была тесно связана с Заполярьем. Он закончил мурманский пединститут по специальности «История».
Многие годы он успешно работал учителем в разных образовательных учреждениях города, о чем свидетельствуют многочисленные награды. С 1986 года – отличник просвещения, руководил школой № 42. Трижды мурманчане избирали его депутатом городского Совета.
Редакция «Арктик-ТВ» выражает соболезнования семье Евгения Викторовича.
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Бурак Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
10.10.17 20:25
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Бурак Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
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