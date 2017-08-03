Не ставьте машины под большими трубами – специалисты АО «МЭС» восстанавливают маркировочную окраску на дымоходах

В Мурманске и Коле на двух старейших котельных восстановят маркировочную окраску дымовых труб.

В соответствии с правилами эксплуатации дымовых труб и федеральными авиационными правилами, на объектах обновят белый и красный сигнальные цвета. На сегодняшний день работы стартовали в Коле на ул. Каменный остров, 3. Подготовительные мероприятия – зачистка, оштукатуривание, восстановление покрытия и нанесение защитного слоя – уже завершены, в настоящий момент рабочие занимаются покраской.

Фронт работ – дымовая труба высотой в 90 метров и площадью в 1478,5 кв. метров. Энергетики убедительно просят жителей не парковать автотраспорт на близлежащей территории - возможно рассеивание краски в радиусе до 300 метров. Время проведения работ зависит от погодных условий, ориентировочный срок окончания – 6 августа.

Следующими объектами станут две дымовые трубы котельной «Северная» в г. Мурманск.