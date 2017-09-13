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Мурманская область. Арктика13.09.17 10:43

Не стоит рассчитывать на слишком сильное укрепление рубля в ближайшей перспективе

Снижение стоимости доллара в ходе торгов на Московской бирже 7 сентября провело к тому, что валютный курс пробил отметку в 57 рублей за единицу американской валюты, временами опускаясь до 56,78 рубля за доллар. Это произошло впервые с 14 июня (напомним: в этот день американский Сенат начал обсуждать законопроект о расширении санкций в отношении России). По итогам торгов ЦБ РФ принял решение о снижении официально курса доллара на 20 копеек.

- Укрепление рубля по отношению к американской валюте происходило под влиянием ряда факторов внутреннего и внешнего характера. В первую очередь стоит отметить рост нефтяных котировок на мировых торговых площадках, что всегда является тенденцией, поддерживающей рубль. В частности, 6 сентября котировки нефти сорта Brent преодолели порог в 54 доллара за баррель, - комментирует Олег Якушев, эксперт АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент». -  Трейдеры закладывали в цену возможный ущерб, который ураган «Ирма» может нанести инфраструктуре нефтегазовой добычи в США, что в свою очередь приведёт к росту спроса на нефть и нефтепродукты. На повышение котировок также повлияло сокращения поставок нефти из Алжира в рамках договоренности с ОПЕК по уменьшению добычи.

Также следует отметить постепенное ослабление позиций доллара по отношению к основным мировым валютам, которое происходит на фоне слабой экономической статистики, приходящей из США, а также раскола в администрации президента Трампа. В подобных условиях есть большие сомнения в том, что Федеральная резервная система США будет поднимать ставки и ужесточать монетарную политику. К тому же после того как Стэнли Фишер досрочно покинул свой пост в совете ФРС, стали усиленно циркулировать слухи о том, что вслед за этим вскоре может последовать и отставка Джанет Йеллен.

Из внешних факторов стоит также отметить геополитическую напряженность на Корейском полуострове. Тем не менее, у мировых инвесторов по-прежнему есть интерес к рисковым активам, в том числе российским. На фоне сохраняющегося высокого спроса на российские облигации (как государственные, так и корпоративные) курс рубля понемногу растет в ожидании активного снижения процентных ставок ЦБ РФ в ближайшие несколько месяцев.

Основанием для снижения ключевой ставки является динамика инфляции. Согласно опубликованным на днях данным Росстата, по итогам августа показатель инфляции в России в годовом выражении составил 3.3 процента против 3.9 процента месяцем ранее. Что касается показателя непосредственно завершившегося месяца, то вместо инфляции впервые была зафиксирована дефляция, и это лучший показатель, начиная с 2003 года.

Тот факт, что инфляция в России снижается быстрее, чем предполагало правительство всего полгода назад, заставляет экспертов финансового рынка рассчитывать на существенно снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании, которое запланировано на 15 сентября. Интрига заключается в том, будет ли ставка снижена на 25 или же на 50 базисных пунктов. И хотя подавляющее большинство аналитиков склоняется ко второму варианту, мы со своей стороны настроены более осторожно и с большей вероятностью полагаем, что ставка будет снижена на четверть процента.

Давая оценку поведению курса доллара, стоит иметь в виду, что практически все перечисленные выше факторы имеют краткосрочный характер. Даже рост нефтяных котировок на мировом рынке нельзя признать долгосрочной тенденцией, поскольку существенного сокращения добычи углеводородов, на которое рассчитывали страны-участницы нефтяного картеля, так и не произошло.

К тому же следует иметь в виду, что слишком сильное укрепление рубля идёт в разрез с интересами как отечественных компаний-экспортеров, так и федерального бюджета, который в этом случае лишается дополнительных доходов. Поэтому нынешнее укрепление рубля вряд ли продлится очень долго. Можно быть уверенным в том, что колебания курса в районе 57 рублей за доллар продлятся до заседания совета директоров ЦБ РФ 15 сентября и еще какое-то время после этой даты. Однако уже с октября стоит ждать повышения курса доллара.

Это подтверждают перспективные планы правительства: согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, к концу текущего года валютный курс должен составить 63 рублей за доллар.

 

 

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