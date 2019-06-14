Не стоит удивляться: средний чек россиян за поход в магазин в мае достиг минимума с начала года – «Ромир»

Средний чек жителя России за один поход в магазин в мае текущего года уменьшился на 0,7%, или на 4 рубля по сравнению с апрелем и составил 553 рубля — это самое низкое значение с начала года, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Как пишут РИА «Новости», показатель снижается второй месяц подряд. «За год размер среднего чека вырос на рубль, или на 0,2%. На сегодняшний день средний чек находится на самой низкой отметке с начала года. И, возможно, это ещё не предел, если опираться на прошлогодний опыт», — указывается в исследовании.

В мае средний чек снизился в Центральном федеральном округе (на 3,6%, до 614 рублей), на Северо-Западе (на 0,5%, до 611 рублей) и в Сибири (на 0,4%, до 465 рублей).

«В обеих столицах средний чек в мае потерял почти одинаковые доли — в Москве минус 2,5% и в Питере минус 2,6%. Таким образом, размер чека в столице составил 719 рублей, а в северной столице — 699 рублей. За год чеки в двух главных мегаполисах страны также просели — в Белокаменной на 2,2%, а в городе на Неве — на 3,5%», - отмечает «Ромир».

Средний чек в гипермаркетах страны в мае 2019 года снизился на 2,2% по сравнению с апрелем, в супермаркетах — на 2,8%, в дискаунтерах — на 0,6%, в магазинах традиционной торговли — на 3,1%. В годовом выражении показатель в дискаунтерах вырос на 3,7%. В остальных форматах чек уменьшился: в супермаркетах — на 1%, в магазинах, торгующих через прилавок — на 2,1%, в гипермаркетах — на 2,7%.

«Май в целом был отмечен снижением потребительской активности на фоне продолжительных праздников, потому стоит ли удивляться снижению размера среднего чека», — отметил президент «Ромира» Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.