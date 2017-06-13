Не страшна чёртова дюжина - участники основного периода ЕГЭ-2017 сдают 13 июня экзамены по биологии и иностранным языкам

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2017 года, 13 июня в основной период проводятся экзамены по биологии и иностранным языкам (письменная часть). Заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали 579 человек.

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. Часть 1 содержит 21 задание с кратким ответом. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. На выполнение экзаменационной работы по биологии отводится 3 часа 30 минут (210 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии – 36 баллов.

Заявления на участие в ЕГЭ по английскому языку в основной период подали 399 человек.

Экзаменационная работа по английскому языку состоит из четырёх разделов (аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо), включающих в себя 40 заданий. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по английскому языку – 22 балла.

ЕГЭ пройдёт на 23 пунктах проведения экзамена (ППЭ), 21 из которых оборудован системами видеонаблюдения в режиме онлайн. Два ППЭ находятся в труднодоступных территориях, поэтому в них будет вестись запись в режиме оффлайн. Во всех ППЭ контрольные измерительные материалы (КИМ) будут распечатаны в аудитории при участниках экзамена, а по завершении экзамена бланки ответов будут сканироваться непосредственно в ППЭ.

Свои результаты участники экзамена по биологии узнают не позднее 27 июня, экзамена по английскому языку – не позднее 30 июня.