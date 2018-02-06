Не так страшна приватизация, как её малюют

«Арктик-ТВ» уже сообщало о том, что на последнем заседании Совета депутатов флотской столицы развернулась серьёзная дискуссия вокруг включения в прогнозный план приватизации на 2018-2020 год МУП «Североморскводоканал». Саму дискуссию глава ЗАТО Владимир Евменьков назвал полезной. В конечно итоге, большинством голосов Прогнозный план был принят, а вопрос о приватизации МУП «Североморскводоканал» будет решаться на заседании Совета депутатов.

- Действительно 30 января на заседании Совета депутатов обсуждался Прогнозный план приватизации на ближайшие два года и возможной приватизации МУП «Североморскводоканал», - комментирует глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков. - На мой взгляд, градус обсуждения был излишне завышен. Возможность акционирования водоканала была предусмотрена Прогнозным планом приватизации, который верстался ещё в 2015 году. То есть, об этом задумывалось ещё предыдущее руководство города, это никакая не новелла, придуманная новым главой. Насколько я знаю, решение о включении предприятия в Прогнозный план приватизации на 2015-2017 годы таких бурных обсуждений не вызвал, хотя многие из сегодняшних народных избранников, так же имели мандат депутата горсовета. Сам факт того, что предприятие было включено в план приватизации и не приватизировано на протяжении прошедших лет, говорит о том, что к этому вопросу подходим взвешено. Не такая это простая процедура, как пытаются её представить в некоторых обсуждениях. И в этот раз речь не идёт о том, что водоканал будет автоматически приватизирован после включения его в план приватизации. Вопросы приватизации буду рассматриваться отдельно.

Хочу развеять два мифа: первый о том, что те акции, которые будут выпущены в итоге приватизации, останутся в руках главы ЗАТО или директора предприятия; второй миф – после приватизации тарифы на воду будут устанавливаться произвольно. Если МУП «Североморскводоканал» будет приватизирован, то все акции предприятия в размере 100% останутся в собственности города, и не одна акция ни в какие частные руки не уйдёт, это противозаконно. Федеральным законодательством чётко устанавливается, что независимо от формы собственности предприятия тарифы на воду будут устанавливаться комитетом по тарифному регулированию Мурманской области.

Ещё один вопрос – об имуществе предприятия. Порядок отчуждения имущества акционерного общества должен быть прописан в Уставе АО. Если мы придём к приватизации водоканала, то Устав будет вынесен на публичное обсуждение, как жителей города, так и Совета депутатов.