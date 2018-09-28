Не так страшны проверочные работы, как о них думают родители школьников

Региональное родительское собрание, посвященное Всероссийским проверочным работам, провела и.о. министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира. Собрание прошло в режиме видеконференцсвязи, что позволило принять участие в мероприятии родителям из всех муниципальных образований области.

Всероссийские проверочные работы – это контрольные работы по различным учебным предметам. Они проводятся в целях определения уровня подготовки по учебным предметам школьников во всех регионах России вне зависимости от места нахождения школы или ее статуса.

Задания и критерии оценивания разрабатываются на федеральном уровне и едины для всех школьников страны. Уровень сложности – базовый, то есть не требует специальной подготовки, достаточно ходить в школу на уроки.

В 2018/2019 учебном году Всероссийские проверочные работы пройдут в марте и апреле, они не будут пересекаться по срокам с проведением ЕГЭ. Планируется, что в них примут участие более 7 миллионов обучающихся из 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классов. Для учащихся 11-х классов Всероссийские проверочные работы проводятся для выпускников, которые не выбирают данные предметы для сдачи ЕГЭ.

Результаты Всероссийских проверочных работ позволяют проверить объем и качество знаний, полученных в течение года, ставят школьников перед необходимостью систематически заниматься на протяжении всего учебного процесса, а не только в выпускных классах, позволяют родителям понять общую картину знаний ученика, создают целостную картину уровня подготовки школьников в стране.

Больше всего родителей из разных муниципалитетов волновал вопрос учета результатов Всероссийских проверочных работ. Важно знать, что по результатам проверочных работ оценка не выставляется, а значит, не влияет на итоговую годовую оценку, на перевод в следующий класс и получение документа об образовании.

Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, рекомендовано в течение октября провести в каждой школе родительские собрания, в ходе которых необходимо подробно ознакомить родителей с процедурой проведения Всероссийских проверочных работ, а также с примерным их содержанием.