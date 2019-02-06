Не успели год начать, как пора бюджет менять

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В нём приняли участие глава регионального парламента С. Дубовой, заместители губернатора области И. Погребняк и Р. Дурягин, руководители профильных министерств. В центре внимания был проект закона, вносящий изменения в бюджет текущего года.

- При принятии закона о бюджете 2019 года не было информации об объёмах распределения федеральных средств. Также сегодня депутаты могут оценить исполнение регионального бюджета, - подчеркнул Борис Пищулин. – Поэтому «закрыть» основные потребности региона на год с учётом приоритетных вопросов было решено при ближайшей корректировке областного бюджета. В частности, в центре внимания депутатов - вопросы медицины. В рассматриваемом законопроекте бюджетные назначения на здравоохранение увеличены на 1, 6 миллиарда рублей, или на 37,1%. Средства будут направлены на обновление медицинского оборудования, ремонт учреждений здравоохранения.

Наибольшие изменения коснулись также сферы «Национальная экономика», жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики. Кроме того, вырос объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.

Доходы областного бюджета на 2019 год увеличены на 4,5 миллиарда рублей, или на 7,4%, расходы - на 9,3 миллиарда рублей, или на 15,5%, утвержденных законом показателей.

В ходе обсуждения депутаты заострили внимание на вопросах финансирования муниципальных образований, кредиторской задолженности учреждений здравоохранения, развития социальной инфраструктуры в ЗАТО.

Комитет рекомендовал Думе принять проект закона в первом чтении.