Не утихает горечь утраты в сердцах северян

Ровно в 11 часов 28 минут 26 секунд на Североморском кладбище в посёлке Росляково у могилы капитан-лейтенанта Бориса Гелетина, командира стартовой группы БЧ-2 АПРК «Курск», началась траурная церемония в память о погибших 118 подводниках. Заупокойную Литию по Борису и всем христианам, погибшим в атомной подводной лодке «Курск» прочитал иерей Сергий.

В церемонии приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев, депутат, капитан 2 ранга в отставке Вячеслав Годуногв, моряки-североморцы и учащиеся 11 класса средней школы № 9 вместе с классным руководителем Аллой Петросян, в которой учился Борис Гелетин.

Своё выступление Евгений Алексеев начал со слов «Реквиема» Роберта Рождественского: «Вспомним всех поимённо, горем вспомним своим... Это нужно - не мёртвым! Это надо - живым!».

Эти слова точно отражали суть мероприятия. Оно нужно нам, живым, чтобы мы помнили моряков-подводников, погибших при выполнении воинского долга на атомном подводном ракетном крейсере «Курск».

В современной истории нашего Отечества есть немало скорбных дат, память о которых сохранится в веках. Одной из них – 12 августа 2000 года, когда в результате взрыва торпеды на АПРК «Курск» погибли 118 моряков-подводников.

19 лет прошло после гибели экипажа АПРК «Курск». Но не утихает горечь утраты. Подводников не зря называют цветом нации, гордостью Военно-морского флота. Сложно назвать другую профессию, настолько связанную с риском для жизни, с огромной ответственностью за судьбы страны. Подводники и побеждают вместе, и погибают вместе. В этом мы ещё раз недавно убедились во время трагической гибели гидронавтов на глубоководном подводном аппарате.

12 августа на АПРК «Курск» погиб командир стартовой группы БЧ-2 капитан-лейтенант Борис Гелетин, наш земляк, учившийся в средней школе №9. На Кольской земле это единственное захоронение члена экипажа АПРК «Курск». В составе экипажа был ещё один североморец – мичман Сергей Чернышов, выпускник средней школы № 12.

19 лет тому назад все мы переживали, надеялись, что экипаж АПРК «Курск» удастся спасти. К сожалению, все члены экипажа погибли. Большого уважения заслуживают моряки надводного флота, но перед подводниками мы должны снимать шляпу. Месяцами они находятся на острие противостояния с военной машиной блока НАТО. Они постоянно находятся на войне, готовые в любую минуту выполнить боевую задачу. Именно благодаря подводному ракетоносному флоту, важнейшей составляющей ядерной триады сдерживания, Россия может чувствовать себя в безопасности. Вечная память Борису Гелетину и всем погибшим подводникам.