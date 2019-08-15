Не в деньгах счастье: более 80% россиян не контролируют свои расходы и не планируют их

Всю свою ежемесячную зарплату тратят 43% россиян независимо от размера дохода, сообщил заместитель генерального директора компании «Сбербанк страхование жизни» Виктор Дубровин по итогам проведенного компанией исследования. «К сожалению, мы выяснили, что пока ещё 43% россиян ежемесячно тратят весь свой доход независимо от его размера, а более 80% - не контролируют свои расходы и не планируют их», - приводятся в сообщении «Сбербанка» слова Дубровина.

При этом значительная часть людей, которые начинают анализировать свой бюджет, обнаруживают, что финансовое планирование позволяет легко оптимизировать свои траты не в ущерб качеству жизни и высвободить в среднем около 10% от ежемесячного дохода на сбережения, отмечает заместитель гендиректора страховой компании.