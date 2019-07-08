Не всё благополучно с дорогами в Свероморск

Прокуратура Ленинского административного округа г. Мурманска провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, во время которой было установлено, что на участке автомобильной дороги «Автоподъезд к городу Североморск» в мкр.Росляково в нарушение требований закона вдоль тротуара, примыкающего к проезжей части, отсутствуют пешеходные ограждения. Кроме того, в нарушение установленных стандартов, пешеходный переход, расположенный на «Автоподъезде к городу Североморск», расположенного у поворота на ул. Мохнаткина Пахта, не оборудован освещением.

Указанный пешеходный переход известен горожанам и жителям ЗАТО г. Североморск тем, что в темное время суток водителям транспортных средств не видно пешеходов, на нём не раз случались дорожно-транспортные происшествия с причинением тяжкого вреда здоровью пешеходам.

В то же время на участке дороги на боковых поверхностях ограждений вдоль проезжей части на крутом спуске, расположенном сразу после «старого КПП» по направлению к северу, в нарушение требований ГОСТ отсутствует вертикальная разметка 2.5, указывающая на аварийность участка.

По результатам проверки прокуратурой округа в Октябрьский районный суд г. Мурманска направлено исковое заявление к Государственному областному казенному учреждению по управлению автомобильными дорогами Мурманской области с требованиями организовать и обеспечить выполнение работ, направленных на устранение выявленных нарушений.

Ответчиком до завершения судебного разбирательства в добровольном порядке исполнены требования по нанесению разметки и установке пешеходного ограждения, в остальной части решением суда исковые требования прокурора удовлетворены.

Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры округа.

А 5 июля в администрации ЗАТО г. Североморск под председательством заместителя главы – председателя комитета по развитию городского хозяйства Александра Савченко состоялось заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. В повестке дня несколько вопросов: исполнение ранее принятых решений комиссии и рассмотрение обращений горожан.

От лица жителей нп. Щукозеро с просьбой об установке знака «Стоянка запрещена» выступила Ольга Гладенко.

- Дело в том, что в зимнее время конечная остановка автобуса 112 заставлена автомобилями. Автобус не имеет возможности для маневра, не может развернуться, застревает, поэтому мы просим об установке знака «Стоянка запрещена», - отметила Ольга Гладенко.

Комиссия единогласно приняла решение о его установке. Как подчеркнул председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г. Североморск Александр Савченко, работы за счёт средств муниципалитета будут проведены в ближайшее время.

Еще одно обращение жителей связано с оборудованием гостевой стоянки перед одним из торговых предприятий Североморска. Провести работы предприниматели готовы за свой счет. В ближайшее время на место выйдут сотрудники ГИБДД и все заинтересованные структуры для того, чтобы согласовать проект.

А вот вопрос по организации подъездных путей к другому торговому предприятию флотской столицы отправлен на доработку, поскольку при проведении работ будет затронута пешеходная зона. Кроме того, участок является частью дороги общего пользования, а, значит, возникает вопрос по его содержанию: как в зимний, так и летний периоды.

- Решение комиссия сможет принять только тогда, когда увидит готовый проект, - подчеркнул заместитель главы – председатель Комитета по развитию городского хозяйства Александр Савченко.

Обращение представителей 45 армии ВВС и ПВО Северного флота об установке знака, запрещающего стоянку и предупреждающего о работе эвакуатора, комиссия отклонила.