Не вызывает опасений

Так прокомментировал ход подготовки к новому отопительному периоду глава города Полярные Зори Максим Пухов. На сегодняшний день в 78 многоквартирных домах проведена плановая промывка сетей, в 59 - опрессовка.

Эти меры позволяют сохранить систему теплоснабжения в рабочем состоянии. Очистка внутренних поверхностей от ржавчины, налёта и отложений снижает нагрузку на отопительное оборудование и спасает его от поломок. Опрессовка (испытание проводят путем подачи в систему воды или воздуха под давлением) даёт возможность проверить трубопровод на наличие протечек.