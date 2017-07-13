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Мурманская область. Арктика13.07.17 09:54

Не забывайте сообщать о том, что приняли на работу уволенного с государственной или муниципальной службы специалиста

Прокуратурой Октябрьского округа г. Мурманска проведена проверка исполнения законодательством о противодействии коррупции, во время которой  было установлено, что в нарушение требований федерального закона «О противодействии коррупции», руководитель ООО «ЖКХ Центр» принял на работу бывшего сотрудника Управления федеральной налоговой службы по Мурманской области, должность которого входит в Перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с которым в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы, работодатель обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.

В нарушение норм действующего законодательства, сведения о трудоустройстве бывшего служащего, в установленный законом срок, в Управление федеральной службы судебных приставов по Мурманской области не направлены.

По выявленным фактам, прокуратурой округа в отношении ООО «ЖКХ ЦЕНТР» и генерального директора юридического лица вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена статьей 19.29 КоАП РФ.

Административные дела в настоящее время рассмотрены, должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности.

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