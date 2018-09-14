Не застанет снегопад нас врасплох

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда побывал на базе муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». Он проверил готовность парка техники для работы в зимних условиях.

Для поддержания чистоты и порядка на улицах города в зимний период подготовлено 114 единиц техники. Для обеспечения бесперебойной уборки снега приобретены все необходимые запасные части. Кроме того, дорожники уже заготовили более 20 тысяч тонн пескосоляной смеси, которая защищает дорожное покрытие от наледи.

– Наши специалисты круглосуточно следят за содержанием городских дорог, элементов их оборудования, объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры, – отметил директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

Общее количество дорожной техники, находящейся на балансе ММБУ «УДХ», составляет 142 единицы. Также существует практика по аренде необходимой техники у сторонних организаций.

– Около 70% машин уже переоснащены для работы в зимних условиях. Техника подготовлена к эксплуатации в любую погоду, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Важно, что парк Управления дорожного хозяйства постоянно пополняется современными образцами. В этом году на баланс учреждения поступило 20 новых машин.