Не затрудняйте уборку снега на дорогах Мурманска

В целях своевременного и качественного проведения работ по уборке снега на улично-дорожной сети муниципального образования город Мурманск для обеспечения безопасности дорожного движения планируется запретить парковку и перекрыть движение всех транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети города Мурманска:

– по проезду от ул. Скальной до дома 15 по ул. Скальной (с двух сторон) - с 8 до 17 часов 23 января;

– по проезду между домом 2 корп. 2 по ул. Каменной и домом 47а по ул. Зеленой (с двух сторон) - с 8 до 17 часов 23 января;

– по проезду от ул. Скальной до дома 1 по ул. Мира (с двух сторон) - с 8 до 17 часов 25 января.

Также планируется запретить парковку на следующих участках улично-дорожной сети:

– по ул. Крупской (с двух сторон) - с 8 до 17 часов 21 января;

– по проезду вдоль 178 квартала (с двух сторон) - с 8 до 17 часов 21 января;

– по проезду от разворотного кольца автобуса № 5 по ул. Крупской до дома 34 по ул. Крупской (с двух сторон) - с 8 до 17 часов 22 января;

– по ул. Капитана Буркова (нечетная сторона) от ул. Карла Маркса до дома 31 по ул. Капитана Буркова - с 8 до 17 часов 22 января;

– по ул. Капитана Буркова (с двух сторон) от дома 31 по ул. Капитана Буркова до ул. Академика Книповича - с 8 до 17 часов 23 января;

– по ул. Капитана Буркова (четная сторона) от дома 31 по ул. Капитана Буркова до ул. Карла Маркса - с 23 часов 22 января до 8 часов 23 января;

– по ул. Юрия Гагарина (с двух сторон) от ул. Павлика Морозова до просп. Героев-североморцев - с 23 часов 22 января до 8 часов 23 января;

– по ул. Юрия Гагарина (нечетная сторона) от ул. Подстаницкого до ул. Магомета Гаджиева - с 23 часов 22 января до 8 часов 23 января;

– по ул. Карла Маркса (с двух сторон) от ул. Челюскинцев до ул. Софьи Перовской - с 23 часов 23 января до 8 часов 24 января;

– по дороге на телецентр (с двух сторон) - с 8 до 17 часов 24 января;

– по ул. Академика Павлова (нечетная сторона) - с 8 до 17 часов 25 января;

– по ул. Академика Павлова (четная сторона) - с 8 до 17 часов 26 января.