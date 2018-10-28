«Небесный диалог» - концерт состоится в храме Святой Троицы

28 октября в большом зале храма Святой Троицы (г.Мурманск, ул. Полярные Зори, 10б) состоится концерт оркестра «Баренц-камерата» под управлением Андрея Скороходова «Небесный диалог».

В программе концерта прозвучат оркестровые шедевры И.С. Баха и Г.Ф. Генделя. Солистки Усатенко Екатерина (флейта) и Марина Бабкина (сопрано).

Оркестр «Баренц-камерата» - неформатное явление и для Мурманской области, и для нашей страны. Оркестр был создан по инициативе дирижера и гитариста, лауреата премии губернатора Мурманской области «За особый клад в развитие культуры и искусств», Андрея Скороходова в 2012 году при поддержке администрации ЗАТО г.Североморск. В его состав входят артисты Мурманской областной филармонии, Ансамбля песни и пляски Северного флота, преподаватели и студенты Мурманского колледжа искусств, преподаватели детских музыкальных и школ искусств Мурманской области. В 2014 году художественным руководителем оркестра стал лауреат премии Геннадия Рождественского Андрей Рейн. Всех их связывает любовь к музыке и желание делиться ею со своими слушателями.