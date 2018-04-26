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Мурманская область. Арктика26.04.18 16:59

Небольшие муниципалитеты Мурманской области получат по 250 тысяч на благоустройство территорий

Правительством Мурманской области принято решение о предоставлении муниципалитетам региона с численностью населения до 1000 человек фиксированной суммы в размере 250 тысяч рублей на благоустройство территорий. Об этом сообщила губернатор Марина Ковтун в ходе ежегодного отчёта о результатах деятельности регионального правительства.

Такое решение связано, как объяснила Марина Ковтун, с тем, что небольшие муниципалитеты выпадают из федерального приоритетного проекта по формированию комфортной среды.

Участие в этом федеральном проекте и реализация соответствующей региональной программы стали в 2017 году новым опытом для региона. В результате в 29 муниципалитетах были проведены работы по созданию удобной инфраструктуры для отдыха взрослых и детей, озеленению, ремонту дорог и пешеходных дорожек. На эти цели из федерального бюджета привлечено почти 120 млн рублей, из областного добавлено еще 106,4 млн рублей, рассказала Марина Ковтун.

В этом году запущены пятилетние муниципальные программы по благоустройству.

На улучшение состояния общественных пространств направлено большинство проектов местных инициатив, реализованных при нашей поддержке в 21 муниципалитете региона. Это почти 22 млн рублей из областного бюджета.

«Важно, что к этим проектам подключаются наши неравнодушные, позитивно настроенные земляки. Поэтому эти направления для нас – в центре внимания», – подчеркнула Марина Ковтун.

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