Нечистая на руку сотрудница «Сбербанка», присвоившая более 785 тысяч рублей, отделалась условным сроком

Прокуратурой Ленинского административного округа г. Мурманска в Ленинском районном суде г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Мурманска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Судом установлено, что осужденная, работая в качестве менеджера по обслуживанию в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России» в жилом районе Росляково Мурманска, имея в силу своих должностных обязанностей доступ к деньгам ПАО «Сбербанк России», находящимся на расчётных счетах клиентов банка, а также передаваемым для уплаты наличными денежными средствами коммунальных услуг, в период времени с 21 ноября 2015 года по 14 мая 2016 года, используя свое служебное положение, похитила денежные средства ПАО «Сбербанк России» на общую сумму более 785 тысяч рублей, которые затем присвоила и потратила на личные нужды.

Из материалов уголовного дела следует, что виновная проводила операции по отмене зачисления денежных средств, поступающих от клиента банка на оплату коммунальных услуг, а образовавшиеся излишки денежных средств похищала из кассы банка перед закрытием филиала.

Как нам сообщил специалист отдела маркетинга и коммуникаций Мурманского отделения «Северо-Западный банк ПАО Сбербанк», неправомерные действия со стороны сотрудницы банка были выявлены службой безопасности кредитно-финансового учреждения. После этого было инициировано расследование, на период которого сотрудница была отстранена от выполнения служебных обязанностей, а сразу после его завершения она была уволена в связи с утратой доверия. Вся информация, собранная в ходе служебного расследования, была оперативно передана в правоохранительные органы, а ущерб, причиненный клиентам, полностью возмещён.

За совершенное преступление нечистая на руку сотрудница «Сбербанка» осуждена за присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере.

При назначении наказания судом учтено, что часть похищенных денежных средств до суда была возвращена в качестве добровольной компенсации причиненного имущественного ущерба, кроме того, судом учтены явки с повинной, полное признание вины, наличие у осужденной на иждивении малолетнего ребёнка, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, раскаяние в содеянном, намерение в полном объёме возместить причиненный ущерб и признательные показания.

Приняв во внимание вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил осужденной наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.