Неделя финской культуры пройдёт в Мурманске 21-26 октября

Как сообщила консул регионального отделения генерального консульства Финляндии Мария Ярвинен на пресс-конференции, откроет тематическую неделю выставка «Инновации в дизайне Финляндии». Экспонаты будут представлять собой образцы дизайна от различных производителей в разных сферах жизни - от туризма до медицины и мебели.

Кроме того, два вечера будут посвящены музыке - классической и финскому танго. Для знакомства мурманчан с национальными мотивами танго в Заполярье приедет Кари Кулмала, полицейский, который давно всерьез увлечен музыкой.

В дипмиссии отмечают, что танго в Финляндии стало популярным около 80 лет назад, и с тех пор оно стало особой частью музыкальной и танцевальной культуры страны.

«Понятно, что движения будут отличаться от аргентинского танго, финское танго в сравнении с аргентинским не такое темпераментное, быстрое, но для финна это важный способ проявить свои чувства», - отметила Ярвинен.

Ещё один вечер будет посвящён поэтам серебряного века - Сергею Есенину и финской поэтессе Эдит Седерган.

Также в программу недели финской культуры традиционно вошли кинопоказы. Ярвинен подчеркнула, что на большом экране будут продемонстрированы «только новые фильмы, получившие национальные премии в этом году». Одна из картин будет посвящена злободневной теме - ассимиляции мигрантов в Финляндии, она расскажет историю иранца в Лапландии, которому срочно нужно жениться на местной, чтобы получить убежище для себя и дочери.

Как сообщает «Интерфакс», выставки, музыкальные вечера и кинопоказы бесплатны для посещения, подчеркивают в дипмиссии.