Неделю здоровья завершили «витаминным днём»

По установившейся в отделе по конвоированию УФСИН России по Мурманской области традиции женсовет учреждения осенью проводит «Неделю здоровья». Не стал исключением и этот год.

Каждый день в течение всей уходящей недели в обеденный перерыв сотрудников приглашали принять участие в различных тематических мероприятиях. Все желающие могли удивить своих коллег оригинальными блюдами собственного приготовления на ярмарке вкусной и полезной пищи. Были на столах и каши с ягодами, и разнообразные витаминные салаты, и печёные яблоки с орехами, мёдом и корицей.

Один из дней был объявлен «фитоднём». Сотрудники слушали лекцию о пользе фиточая и дегустировали различные чаи с добавками иван-чая, мелиссы, лепестков роз, шиповника, чабреца и зверобоя.

О пользе здоровой пищи и фитотерапии можно было прочитать в стенгазетах, подготовленных женсоветом. Желающие также могли поучаствовать в тематических викторинах.

Завершил неделю здоровья «витаминный день». В этот день сотрудники слушали фельдшера медчасти о пользе витаминов и с удовольствием поедали фрукты, коих за столом было большое разнообразие.

По словам председателя женсовета отдела по конвоированию Аллы Юрченко, подобные мероприятия призваны ещё раз напомнить сотрудникам о важности здоровья, о необходимости заботиться о нем и делать все возможное для его сохранения и укрепления.