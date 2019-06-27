Недобросовестные потребители «позаимствовали» у энергетиков более 1,9 млн кВтч электроэнергии

С начала года в ходе проверок специалисты филиала «Россети Северо-Запад» «Колэнерго» выявили ряд юридических и физических лиц, осуществляющих бездоговорное и безучетное потребление электрической энергии. Общий объём незаконно использованной электроэнергии превысил 1,9 млн кВтч.

Как сообщил начальник управления реализации услуг «Колэнерго» Александр Незнанов, суммарно долг этих «бездоговорников» и «безучетников» составляет около 7,1 млн рублей. «Мы проводим регулярные проверки по выявлению недобросовестных потребителей, - отметил Александр Незнанов. – Только в 2018 году проведено 69 рейдов по выявлению бездоговорного и безучётного потребления».

Также Александр Незнанов напомнил, что энергетики не только упорядочивают отношения с действующими потребителями, но и продолжают активно работать над технологическим присоединением к сети новых. На официальном сайте «Россети Северо-Запад» действует интернет-приемная https://clients.mrsksevzap.ru/home, где можно оформить заявку на технологическое присоединение. Здесь налажена система обратной связи, размещена вся необходимая информация о том, в какой форме можно сообщить сведения о наличии необходимых документов, оформить заявку на технологическое присоединение, рассчитать стоимость услуги по присоединению к сети.