Недобросовестный подрядчик вернёт 25 млн рублей администрации ЗАТО г.Североморск

Администрация ЗАТО г.Североморск выиграла суд на сумму 25 миллионов рублей в обеспечение неисполнения обязательств недобросовестного подрядчика ООО «Формула Уюта» по муниципальному контракту на строительство детского сада в посёлке Североморск-3.

Напомним, в декабре 2015 года к строительству детского сада в Североморске-3 после проведения всех необходимых конкурсных процедур приступила компания ООО «Формула Уюта». На 20 января 2017 года подрядчиком были выполнены, а МБУ «АХТО» оплачены работы на сумму 35 млн рублей при цене контракта - 200 млн рублей.

Срок контракта закончился в апреле текущего года, однако на тот момент о завершении строительства речи не было. По причине не выполнения подрядчиком работ в заявленном объёме со стороны МБУ «АХТО» контракт с ООО «Формула Уют» был расторгнут. В рамках банковской гарантии, которая является неотъемлемым требованием для участия в конкурсе, гаранту ООО «Формула Уюта» коммерческому банку предъявлен иск на сумму обеспечения - 25 млн рублей.

Во вторник, 19 сентября, в арбитражном суде г.Москвы состоялось заседание по иску МБУ «АХТО» к банку, выдавшему гарантию ООО «Формула Уюта». В результате судебного заседания иск МБУ «АХТО» был удовлетворён в полном объёме. После вступления решения суда в законную силу, вся сумма поступит на счёт бюджетного учреждения. Затем эти средства будут направлены на завершение строительства детского сада, а именно на оплату дополнительных работ, не вошедших в проектно-сметную документацию.