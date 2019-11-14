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Мурманская область. Арктика14.11.19 10:15

Недолов – российскую квоту на рыбу Атлантики могут «урезать» в пользу других стран

Международная организация по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (NAFO), в которую входит и Россия, может перераспределить российскую квот на промысел водных биоресурсов. В пользу этого говорит незначительный улов российских компаний в размере менее 50% от квоты в последние десять лет. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо замгубернатора Мурманской области Ольги Кузнецовой главе Росрыболовства Илье Шестакову.

В рамках NAFO Россия сотрудничает со странами Прибалтики, а также Канадой. В этом году страны распределили квоты на вылов 138 тысяч тонн трески, морского окуня, палтуса, камбалы и др. Помимо России в NAFO, в частности, входят Дания, Канада, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва.

Данные о вылове 2018 года представила компания РКФ, осуществляющей вылов в северо-западной части Атлантики, в районе 3М - одном из районов северо-западной Атлантики. Из предоставленных ресурсов в прошлом году российские рыболовы почти полностью выловили только треску - 704,7 тонны из квоты на 721 тонну. В то же время освоение окуня составило 354,1 тонны вместо возможных 6,5 тысячи тонн, морского окуня в 668,1 тонны из 9,137 тысячи тонн, белого налима и ската – не более 10%.

Ольга Кузнецова утверждает, что недобор квот связан с несовершенством законодательства России, не указывая детали.

Вероятнее всего, имеется в виду замена «исторического принципа» распределения квот по заявительному характеру на закрепление за предприятиями.

Гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк отметил, что в текущем году большая часть квот России в северо-западной части Атлантики были закреплены за одной компанией - СПК РК «Мурман» (её квота - 17,9 тысячи тонн). Организация не сможет обеспечить полный вылов ресурса по причине недостатка мощностей и опыта, считает эксперт.

В Росрыболовстве, в свою очередь, отмечают, что освоение квоты по палтусу, окуню, треске, камбале длинной и камбале желтохвостой в 2018 году составило - от 96,4% до 99,78%. Тем не менее, в ведомстве согласились, что несколько видов биоресурсов российские рыбаки почти не добывали: окуня, скатов, кальмара и белого налима. Это связано с низкой рентабельностью данных видов.

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