Недостроенное здание, доступное посторонним лицам, раздражает прокуратуру

Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка по вопросу ограничения доступа граждан на объект незавершённого строительства, расположенный на улице Строительной город.

Установлено, что на указанном объекте в течение длительного времени строительство приостановлено, однако в здание имеется свободный доступ, через незакрытый дверной проём первого этажа здания и подвальные помещения, позволяющие проникнуть внутрь посторонним лицам, что не исключает несчастные случаи с людьми, в том числе с несовершеннолетними.

Более того, на протяжении 2019 года в МО МВД России «Оленегорский» неоднократно поступали заявления о нахождении на указанном объекте посторонних лиц, в том числе детей.

По результатам проведенной проверки прокуратурой города в Оленегорский городской суд Мурманской области направлено исковое заявление к администрации города Оленегорска с требованием о проведении мероприятий по ограничению доступа на объект незавершенного строительства.