Недоучили и на ЕГЭ не допустили

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска проведена проверка по обращению законного представителя несовершеннолетнего ребёнка, обучающегося в одной из школ города Мурманска. На основании решения педагогического совета данного учебного заведения в связи с наличием академической задолженности по предмету «Русский язык», ученик 9 класса не был допущен к государственной (итоговой) аттестации. Текущая успеваемость несовершеннолетнего в период учебного года (с сентября) была неудовлетворительная.

Законные представители несовершеннолетнего не были уведомлены в письменной форме об неудовлетворительных отметках ребёнка, полученных в ходе промежуточной аттестации. Родителей также не поставили в известность о недопущении подростка к сдаче государственной (итоговой) аттестации.

Несмотря на наличие оснований, ученик школы на внутришкольный учёт поставлен не был, в связи с чем, индивидуальная работа с подростком не проводилась.

Помимо этого, установлено, что образовательная программа по русскому языку, не была реализована в образовательном учреждении в полном объёме.

Прокуратурой округа возбуждено в отношении образовательного учреждения дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении права на получение общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из образовательной организации).

Постановление направлено для рассмотрения мировому судье Октябрьского административного округа г.Мурманска.