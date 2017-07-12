Неэффективная работа государственных компаний ведёт к ухудшению экономических перспектив страны

Минфин РФ признал низкую эффективность государственных компаний и связанный с этим высокий уровень регулируемых тарифов естественных монополий. Об этом говорится в документе Минфина «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 г . и на плановый период 2019 и 2020 гг.».

- Отсутствие контроля над ростом издержек и неэффективность реализуемых инвестиционных проектов привели к необходимости опережающего роста тарифов естественных монополий относительно общего индекса цен производителей (без учёта нефтегазового сектора), что способствовало перераспределению прибыли корпоративного сектора в пользу таких компаний, - отмечается в документе.

Помимо этого, компании с государственным участием являются крупнейшими потребителями в экономике как дефицитных трудовых, так и дефицитных финансовых ресурсов. Их неэффективное использование ведёт к ухудшению экономических перспектив страны, говорится в документе.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что российским госкорпорациям «есть ещё над чем работать» в плане инвестиционных программ и операционной эффективности, пишет ТАСС.